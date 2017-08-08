Курсы наличной валюты в банках Минска на 8 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,95 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 1,953 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,299 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,308 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,25 (не изменился).