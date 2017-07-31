Инвесторы пятый месяц подряд выводят из России сотни миллионов долларов

За неполный месяц, закончивший 26 июля, объем средств, выведенный из российских фондов, составил, по данным EPFR, почти $300 млн.

Июль стал пятым месяцем подряд, когда фонды фиксируют чистый отток средств инвесторов. За это время из них было выведено почти $2 млрд, и этот отток иностранных инвестиций из России стал самым долгим за последние три с половиной года, отмечает "Коммерсант".

При этом уход инвесторов с российского рынка происходит на фоне их возвращения в фонды развивающихся стран. По данным EPFR, за минувший месяц фонды emerging markets привлекли более $4,7 млрд, а за пять месяцев - более $32,4 млрд. Больший, чем из России, объем средств был выведен только из Китая ($1,4 млрд за месяц и $5,4 млрд за пять). Лидером по привлечению оказалась Индия, в фонды которой за пять месяцев было инвестировано $2,8 млрд.

Эксперты связывают продажи иностранных инвесторов с внешнеполитическими факторами, в частности, непростыми отношениями между США и Россией. На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США абсолютным большинством голосов одобрила законопроект, вводящий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Грядущее введение новых санкций США и ужесточение риторики негативно влияют на настроения нерезидентов, которые продолжают избегать инвестиций в российские активы, указывает управляющий активами "Регион Эссет Менеджмент" Алексей Скабалланович.

Аналитики также указывают на то, что негативное влияние оказывают сохранение непонятной для западного инвестора системы корпоративного управления в российских компаниях и низкие уровни сырьевых рынков в целом. В ближайшее время участники рынка не ждут сильных изменений на российском рынке. По словам начальника управления инвестиций компании "Райффайзен Капитал" Владимира Веденеева, международные инвесторы будут воздерживаться от инвестиций в российские акции, так как их беспокоит не столько расширение санкций со стороны США, сколько ответная реакция России.