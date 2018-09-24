Россия не нашла инвесторов в путинский "рывок"

Планы российских властей профинансировать масштабные инфраструктурные стройки за счет привлечения инвесторов пока разбиваются о суровую реальность.

Из-за угрозы санкций, превращающей Россию в токсичный и убыточный актив, Минфин и госструктуры вынуждены откладывать планы по займам, за счет которых намеревались оплатить анонсированный президентом Владимиром Путиным экономический "рывок", пишет finanz.ru.

До конца года РФ, скорее всего, уже не будет выходить на рынок внешнего долга, заявил в пятницу замминистра Сергей Сторчак. Закон о бюджете предполагал размещение еврооблигаций на 3 млрд долларов в добавок к бумагам на 4 млрд, которые были проданы в марте.

Из этой суммы, впрочем, Минфин получил лишь 800 млн долларов, а оставшиеся 3,2 млрд ушли на рефинансирование старых долгов: инвесторы обменяли евробонды "Россия-30" на выпуски "Россия-29" и "Россия-47".

В проект бюджета на 2019 год заложены внешние займы на 4 млрд долларов. Но в случае ужесточения санкций США с запретом на покупку новых долговых бумаг правительства РФ, Минфин может от них отказаться, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Даже если у нас будут дополнительное давление на внутреннее заимствование, даже если у нас будут здесь проблемы или инвесторы будут ожидать более высокой доходности, на внешние займы мы идти не будем", - сказал он, напомнив, что в 2019 году Минфин планирует в 1,5 раза увеличить привлечение долга в рублях.

В проект бюджета заложены займы на 1,75 трлн рублей в следующем году, 1,84 трлн - в 2020-м и 1,61 трлн - в 2021-м.

Пока, впрочем, Минфин бессилен выполнить даже куда более скромный план: во втором квартале из 450 млрд рублей он смог занять лишь 197 млрд. В третьем квартале на фоне обвала рынка, взвинтившего доходности облигаций федерального займа до уровней выше 9% годовых, ведомство отменило половину всех запланированных аукционов.

Уже ясно, что квартальную программа снова выполнить не получится, указывает глава аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Не может занять на рынке и Внешэкономбанк, который, по задумке Кремля, должен был стать "кассой" нового раунда мегастроек. Фабрика проектного финансирования ВЭБа, за счет которой банк планировал привлекать инвесторов в самоокупаемые инфраструктурые проекты, откладывает выпуск облигаций на неопределенный срок, заявил зампред ВЭБа Николай Цехомский.

"Определяем не мы, а инвесторы, - объяснил он. - Долгосрочные инвестиционные проекты надо финансировать, к сожалению, не по сегодняшней конъюнктуре рынка". В августе евробонды ВЭБа обвалились, и банк потратил 200 млн долларов на выкуп бумаг у инвесторов.

Де-факто отрезан от международных рынков капитала "Газпром". Хотя монополия не является объектом санкций США или Евросоюза, проигранный газовый спор с Украиной в Стокгольмском арбитраже, заставил ее заморозить программу внешних займов, за счет которых планировалось оплачивать строительство трубопроводов - от "Силы Сибири" до "Северного потока - 2".

В июне "Газпром" планирован разместить евробонды в британских фунтах, но был вынужден отменить выпуск из-за угрозы ареста денег в рамках обеспечительных мер. На осень запланированы еще два размещения - в евро и японских иенах, но их может постичь та же судьба.

Другие госкорпорации не могут даже рефинансировать старый долг, следует из данных ЦБ: с апреля, когда США ужесточили санкции, отрезав от мирового рынка "Русал" и пригрозив запретом на инвестиции в российские гособлигации, банкам и компаниям пришлось вернуть внешним кредиторам 34 млрд долларов. Сумма выплат стала рекордной с 2015 года.

Минфин анонсировал масштабную программу займов в рублях, но рынок уже давно привык относиться к этим цифрам философски, отмечают аналитики Росбанка.

Главным кредитором правительства РФ в 2016-17 гг. были зарубежные инвесторы, купившие облигаций на 1,2 трлн рублей и обеспечив 70% средств, привлеченных в бюджет на рынке (1,7 трлн рублей).

Теперь же река капитала развернулась вспять: с апреля нерезиденты вывели из ОФЗ 480 млрд рублей, сократив свои вложения на 20%.

Этот тренд продолжится, предупреждает Росбанк: в долгосрочных выпусках (ОФЗ 26215, ОФЗ 26212 и ОФЗ 26218) доля зарубежных инвесторов по-прежнему превышает 60%.