Квартальная прибыль Airbus снизилась из-за задержек с поставками двигателей

Европейская авиакомпания Airbus сообщила о снижении на треть квартальной операционной прибыли при неизменной выручке, поскольку задержка поставок двигателей для обновлённой модели лайнера A320neo отразилась на промежуточных результатах.

Второй крупнейший в мире после Boeing производитель самолётов, тем не менее, подтвердил финансовые цели и планы производства, однако отметил, что выполнение прогноза поставок в 2017 году в основном зависит от поставок со стороны производителя авиационных двигателей Pratt & Whitney.

Кроме того, Airbus сообщила о сокращении выпуска крупнейшего в мире лайнера: компания поставит заказчикам восемь самолётов A380 в 2019 году по сравнению с 12-ю в 2018-м.

Операционная прибыль Airbus во втором квартале составила 859 миллионов евро ($1 миллиард), снизившись на 27 процентов, при выручке 15,271 миллиарда евро. В среднем аналитики ожидали, что прибыль составит 910 миллионов евро при продажах на сумму 15,823 миллиарда евро, согласно опросу Рейтер.

В среду акции конкурента Airbus - Boeing - взлетели до новых максимумов после того, как компания отчиталась о прибыли и денежном потоке за второй квартал, которые значительно превысили ожидания Уолл-стрит.