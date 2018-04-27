Последнее обновление: 27.04.2018 17:41

Прибыль Airbus пострадала от задержек в поставках двигателей для A320neo

Прибыль Airbus в первом квартале пострадала из-за задержки поставок двигателей для модели A320neo, сообщила компания.

Крупнейшая аэрокосмическая группа Европы отчиталась о скорректированной операционной прибыли в первом квартале в размере 14 миллионов евро ($17 миллионов) по сравнению с подтвержденным убытком в размере 19 миллионов евро годом ранее.

Выручка сократилась на 12 процентов до 10,119 миллиарда евро. При этом компания не стала менять прогнозы.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали операционный убыток в размере 23,9 миллионов евро при выручке 10,209 миллиарда.

Airbus также сообщила о решении сократить поставки A330 до около 50 в год в 2019 году на фоне низкого спроса, не предоставив сравнительных данных.

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