Последнее обновление: 24.07.2017 16:17

В Украине проходят обыски на 41 спиртзаводе

Обыски проходят более чем на 40 спиртзаводах Украины, сообщил в понедельник замглавы государственной фискальной службы Сергей Билан.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", - написал он в Facebook.

По словам чиновника, контрабандный спирт производится из неучтенного сырья и продается за наличные. Существование такого "теневого рынка" в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают.

По данным Билана, в спецоперации задействованы 430 работников налоговой милиции.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование