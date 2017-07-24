Росатом пообещал закончить строительство БелАЭС в 2020 году

Росатом пообещал полностью запустить атомную электростанцию в Беларуси мощностью в 2400 мегаватт к лету 2020 года.

"Мы исходим из наших обязательств всю станцию ввести в строй летом 2020 года", - сказал гендиректор корпорации Росатом Алексей Лихачев на встрече с Лукашенко.

При этом Росатом гарантирует безопасность проекта.

"Это новое поколение безопасности. В мире аналогов нет. Это самый экономичный подход к строительстве... не в ущерб качеству, безопасности, сроку строительства", - заверил Лихачев, которого цитируют СМИ.

Строительство БелАЭС началось в 2013 году и вызвало протесты соседней Литвы, утверждающей о небезопасности проекта.

Летом прошлого года Росатом вынужден был заменить корпус реактора, после того как поставленный ранее упал во время репетиции процедуры его установки.

Россия открыла Беларуси кредитную линию на $10 миллиардов для финансирования проекта. По состоянию на начало лета из этих денег было потрачено $2,5 миллиарда.

После введения АЭС власти республики рассчитывают сократить потребление газа, отказаться от импорта электроэнергии, который на этот год запланирован в 2,5 миллиарда киловатт-часов и ведут переговоры с соседями об экспорте лишней электроэнергии.