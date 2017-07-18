Польша построит огромный аэропорт на 100 миллионов пассажиров

Правительство Польши планирует построить за 30 миллиардов злотых или 7,1 миллиарда евро новый мегааэропорт, рассчитанный на 100 миллионов пассажиров. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам строительства Центрального коммуникационного порта Миколай Вильд.

Строительство продлится в течение 10 лет, после чего главный аэропорт страны - имени Шопена (Варшава) - будет закрыт, передает ЦТС.

"Строительство и открытие ЦКП является синонимом закрытия аэропорта в Окенчах для движения, которое сейчас выполняется в нем. Будет ли на нем осуществляться прочая авиационная деятельность, например, для нужд обороны, этот вопрос все еще ожидает нашего решения", - заявил Миколай Вильд в интервью польским журналистам.

При этом аэропорт Варшава-Модлин, который является базой лоукостера Ryanair, будет работать и в дальнейшем.

Место расположения будущего Центрального коммуникационного порта еще не определено. Известно, что он будет находиться между Варшавой и Лодзем, в радиусе 40-50 км от столицы. На первом этапе после открытия ЦКП будет принимать 50 млн пассажиров, затем его пассажиропоток будет увеличен до 100 млн человек.

Точная дата начала строительства также неизвестна. По задумке правительства, работы продлятся 10 лет. Однако эксперты считают такой срок оптимистическим.

В целом специалисты критически высказываются о планах по созданию Центрального комуникационного порта.

"Это абсурдный замысел. Откуда взять более 50 млн пассажиров в год в аэропорту, и целевые 100 млн, поскольку до 2030 года все воздушное движение в Польше оценивается примерно в 60 млн людей?", - отметил Анджей Рачиньски, профессор Гданьского университета и бывший руководитель аэропорта Гданьск.

Отмечается, что в 2016 году все аэропорты Польши обслужили рекордное количество пассажиров - около 35 млн человек. При этом Варшавский аэропорт имени Шопена принял 12,8 млн пассажиров. По прогнозу Управления гражданской авиации Польши, к 2030 году пассажиропоток в польских аэропортах превысит 59 млн человек.

Крупнейшими аэропортами мира являются Хартсфилд-Джексон Атланта (104,1 млн пассажиров), Пекин (94,3 млн пассажиров) и Дубай (83,6 млн пассажиров). В десятку наибольших аэропортов мира попали только два европейских - Лондон-Хитроу и аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, которые в 2016 году обслужили 75,7 млн и 65,9 млн пассажиров соответственно.