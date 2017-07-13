Последнее обновление: 13.07.2017 13:57

Британия потратит 50 миллионов долларов на обновление защиты истребителей

Великобритания потратит 40 миллионов фунтов стерлингов (52 миллиона долларов) на обновление бортового комплекса обороны своих истребителей Typhoon, сообщил британский министр обороны Майкл Фэллон.

Контракт на обновление систем получила итальянская компания Leonardo. Как заявляют в британском правительстве, обновление комплекса сможет помочь самолетам в ходе миссий в Ираке и Сирии против террористической группировки "Исламское государство".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.

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