Оборонный бюджет Великобритания будет увеличивать ежегодно

Великобритания будет ежегодно увеличивать оборонный бюджет на сумму на 0,5% большую уровня роста инфляции, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

"Мы собираемся увеличивать оборонный бюджет на 0,5% сверх уровня инфляции каждый год", - сказал министр, выступая в понедельник в парламенте.

Так глава Минобороны отреагировал на предложения ряда парламентариев сократить оборонный бюджет, что привело бы к сокращению численности вооруженных сил страны до 70 тысяч человек с нынешних 82 тысяч человек.

На модернизацию вооруженных сил дополнительно требуется не менее двух миллиардов фунтов в год, в то время как ее ежегодный бюджет составляет 36 миллиардов фунтов.

При этом министр заявил, что Британия не намерена снижать расходы на оборону, необходимые для членства в НАТО. "Я всегда говорил, что 2% — это, скорее, базовая цифра, а не потолок", - сказал Уильямсон.

Ранее в феврале лондонское отделение американского Международного института стратегических исследований (IISS) представило ежегодный доклад об объемах военных бюджетов стран мира, в котором констатировало снижение оборонных расходов Великобритании.

Согласно исследованию, в 2016 году только две страны выполняли согласованный НАТО план по финансированию оборонных расходов в размере 2% от ВВП, Великобритания же перестала поддерживать такой уровень расходов, снизив их до 1,98% от ВВП.

При этом британские СМИ сообщали, что сокращение оборонных расходов государство будет проводить скрыто, а вызвано оно, в том числе, падением курса национальной валюты после Brexit. Так как значительную часть сложной военной техники Британия покупает у США, теперь Лондону требуется больше средств для закупок.