Курсы наличной валюты в банках Минска на 13 июля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 1,97 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,975 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,254 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,262 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,27 (не изменился).