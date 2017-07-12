Последнее обновление: 12.07.2017 11:06

Курсы наличной валюты в банках Минска на 12 июля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,976 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,977 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,02 рубля и составила 2,264 рубля, минимальная продажа выросла на 0,014 рубля и составила 2,265 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,27 (снизился на 0,01 рубля).

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