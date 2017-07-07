НАТО обсудит с Россией “украинский вопрос” и уменьшение военных рисков

Заседание Совета НАТО-Россия на уровне послов состоится в Брюсселе 13 июля. Об этом в эксклюзивном интервью Укринформу сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Заседание Совета НАТО-Россия состоится 13 июля. Мы обсудим вопрос Украины, уменьшение рисков и прозрачность в военной деятельности, включая проведение взаимных брифингов о военных учениях, а также вопрос Афганистана», - рассказал глава Альянса.

Он напомнил о политике двойного подхода НАТО в отношении России.

«Нам нужно крепкое сдерживание и оборона, коллективная оборона после «холодной» войны. Одновременно мы развернули силы быстрого реагирования в восточной части Альянса. Но мы также нуждаемся в политическом диалоге, ведь Россия – наш сосед», - отметил Столтенберг.