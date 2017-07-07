Последнее обновление: 07.07.2017 15:48

Акции Европы снизились из-за тревог об ужесточении политики ЕЦБ

Европейские акции снизились в начале торгов пятницы, однако готовились завершить неделю практически без изменений после распродажи, спровоцированной ожиданиями ужесточения монетарной политики.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.00 снизился на 0,3 процента, однако удерживался выше минимума 11 недель, достигнутого на предыдущей сессии, когда протокол июньского заседания Европейского центробанка указал на то, что чиновники оставили дверь открытой для отказа от обещания продолжать скупку активов.

За неделю STOXX 600 вырос на 0,1 процента после четырехдневного снижения. Британский индекс FTSE в начале торгов пятницы потерял 0,3 процента из-за падения цен на нефть.

Нефтегазовый индекс снизился сильнее других секторов, сбавив 0,8 процента.

Акции Carrefour снизились на 3,8 процента после того, как финансовые результаты второго по величине в мире ритейлера не впечатлили инвесторов.

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