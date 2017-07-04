S&P видит риски для рейтинга РФ в низких ценах на нефть, новых санкциях

Прогноз суверенного кредитного рейтинга России омрачает перспектива введения новых санкций США, снижение цен на нефть и сомнения относительно восстановления экономики страны, сказал в интервью Reuters Рави Бхатия, директор направления "Суверенные рейтинги" международного рейтингового агентства S&P Global.

В марте S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив сам рейтинг в иностранной валюте "BB+", что лишь на одну ступень ниже инвестиционного уровня.

Российские чиновники предполагают, что международные агентства, такие как S&P, поднимут рейтинг России с "мусорного" уровня, поскольку экономика страны должна вернуться к росту в этом году после двухлетней рецессии.

Бхатия сказал, что, несмотря на сильные стороны российской экономики, с момента улучшения прогноза S&P в марте возникли новые риски.

"На горизонте есть ряд проблем. Первая - возможный новый раунд санкций, вторая - цены на нефть, третья - будет ли восстановление роста ВВП России устойчивым", - сказал он.

Россия, для которой повышение рейтинга станет свидетельством выхода из экономического кризиса, чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть - одной из главных статей российского экспорта.

В июне цены на нефть марки Brent достигли 7-месячного минимума, в то время как введение новых американских санкций в отношении России может ограничить приток капитала в страну.

"Восстановление экономики в целом довольно слабое... наблюдается небольшой подъем внутреннего потребления, инвестиций, но он не столь силен", - сказал Бхатия.

Комментарии аналитика указывают на отсутствие гарантий того, что S&P повысит рейтинг России до инвестиционного уровня по итогам следующего пересмотра, запланированного на сентябрь. Будучи ведущим аналитиком по России, Бхатия представляет свой взгляд на российскую экономику комитету S&P, который принимает решение относительно рейтингов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне сказала, что видит основания для повышения кредитного рейтинга РФ, а министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность в том, что меры правительства по поддержке экономического роста приведут к позитивным для страны рейтинговым решениям.

И хотя в публичных выступлениях российские чиновники выражают уверенность в скором повышении рейтинга, в частных беседах они признают, что это не произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Российский чиновник, знакомый с процессом присвоения рейтингов, сказал, что международные агентства абсолютно не готовы повысить рейтинг России до конца 2017 года.

Moody's, одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств, подтверждало в феврале "мусорный" уровень суверенного кредитного рейтинга России "Ba1", но улучшило прогноз до "стабильного" с "негативного".

Fitch, единственное агентство из "большой тройки", не понижавшее суверенный рейтинг РФ до "мусорного" уровня, в марте подтвердило рейтинг страны на уровне "ВВВ-".

Говоря о сильных сторонах России, Бхатия отметил попытки чиновников сохранить относительную жесткость бюджетной политики, а также устойчивое положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса.

О возможных новых санкциях США Бхатия сказал, что, хотя ограничения в отношении иностранного владения российскими активами могут вызывать беспокойство, Россия, скорее всего, сможет удовлетворить свои текущие потребности в заимствованиях.

Серьезными проблемами, по словам аналитика, являются недостаток структурных реформ и неблагоприятная демографическая ситуация.

Восстановление экономики вряд ли ускорится при отсутствии достаточно существенных изменений на рынке нефти, сказал Бхатия.