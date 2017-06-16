Глава ЦБР видит основания для повышения рейтинга России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина видит основания для повышения суверенного рейтинга страны.

"Мы не учитываем в нашем прогнозе изменение кредитного рейтинга... мы очень консервативно относимся ко всем показателям. Но если рейтинг будет повышен, а на мой взгляд, для этого вполне есть основания, то это может повысить в целом инвестиционную привлекательность российских активов, рубля", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

"В любом случае, если будет это происходить, это будет происходить плавно и это будет позитивно для нашей экономики", - сказала глава ЦБР.

Moody's оценивает суверенный кредитный рейтинг России на уровне Ba1, что соответствует высшей ступени спекулятивного или "мусорного" уровня. Это совпадает с оценкой конкурирующего агентства S&P, которое присвоило России рейтинг на эквивалентном уровне BB+, хотя в марте и изменило его прогноз на "позитивный".

Fitch, единственное рейтинговое агентство из "большой тройки", не понижавшее суверенный рейтинг России до "мусорного" уровня, в марте подтвердило рейтинг страны на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.