The Guardian рассказала о «миграции» итальянской мафии в Германию

Итальянские мафиозные кланы переносят свою деятельность в Германию из-за плохих экономических условий на юге Европы и мер правительства Италии по борьбе с организованной преступностью, пишет британская газета The Guardian.

Издание узнало подробности о том, что на юго-западе Германии была проведена широкомасштабная операция. В ее рамках 21 июня правоохранительные органы Италии и Германии арестовали в городе Филлинген-Швеннинген 19 человек по подозрению в переправке из албании кокаина и марихуаны «тоннами». Газета передает, что следователи считают, что эти люди работали на сицилийский клан Мондино. При задержании власти обнаружили товары и деньги на общую сумму €4 млн.

Также издание сообщает, что свою деятельность в Германии начали вести другие «семьи» «Коза Ностры». Это обусловлено тем, что с 2007 года доходы строительной отрасли в Сицилии упали на 90%, а этот рынок был основным источником доходов для местной мафии.

По словам сотрудника финансовой полиции Италии Джузеппе Капмобассо, который руководил операцией в Германии с итальянской стороны, мафия «в последние годы инвестировала деньги и товары в Германию». Криминальные структуры «обнаружили возможности для доходного бизнеса» в стране. «Итальянцы мигрировали в Англию, США и в другие страны в поисках работы. К сожалению, мы также экспортировали много преступников. ОПГ столкнулись с кризисом на Сицилии. Некоторые собрали чемоданы и направились в Филлинген или Штутгарт. И они нашли там работу, криминальную и очень доходную», — приводит его слова британская газета.

В федеральной земле Баден-Вюртемберг, в которой расположен город Филлинген-Швеннинген, находится одно из самых многочисленных итальянских диаспор, отмечает издание. Многие итальянцы мигрировали туда в поисках работы еще в 1950-х, 60-х и 70-х годах.

В ноябре 2015 года телерадиокомпания Deutsche Welle сообщала, что, по данным властей Италии и Германии, «штабом» калабрийской мафии «Ндрангета» стал город Эрфурт в центре ФРГ. Мафия, согласно данным DW, на тот момент вложила €100 млн в создание компаний и ресторанов, через которые клан отмывал деньги.

В марте этого года The Guardian также сообщала, что архиепископ города Монреале, расположенного на Сицилии, запретил главарям мафиозных кланов становиться крестными отцами.