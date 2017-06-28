ИП могут разрешить начислять НДС по дате отгрузки товаров

В Беларуси индивидуальные предприниматели могут получить право начислять НДС по дате отгрузки товаров.

"МНС прорабатывает вопрос предоставления права индивидуальным предпринимателям определять факт реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по дате отгрузки, без привязки к поступлению оплаты", - сообщила во время онлайн-конференции на сайте БелТА заместитель начальника отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Светлана Еськова.

Также в целях совершенствования работы АИС "Учет счетов-фактур" будет внедрен механизм автоматического проставления даты наступления права на вычет с учетом периода подписания электронного счета-фактуры (ЭСЧФ).

По словам специалиста, в 2018 году будет сохранен общий срок выставления (направления) ЭСЧФ - 10-е число. Это позволит получателям ЭСЧФ осуществлять сверку, обработку, подписание входящих ЭСЧФ и формирование налоговой декларации (расчета) по НДС.

"В то же время сроки выставления ЭСЧФ, направляемых плательщиком на портал, с 2018 года будут продлены до 20-го числа. Это касается экспортно-импортных операций, реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам, реализации товаров по "расчетной" ставке НДС, реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Беларуси иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах страны", - проинформировала Светлана Еськова.

Промышленная эксплуатация программно-технического комплекса АИС "Учет счетов-фактур" начата с 1 июля 2016 года. По данным на 1 апреля 2017 года, в Беларуси состоит на учете 86 882 плательщика НДС, из них 66 845 - организации, 20 037 - индивидуальные предприниматели.

Практически все плательщики НДС зарегистрировались на портале электронных счетов-фактур. На 20 июня текущего года в системе зарегистрировано 136 868 пользователей (у отдельных плательщиков может быть несколько пользователей), которыми подано 105 млн 350 тыс. электронных счетов-фактур.