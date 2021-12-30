Последнее обновление: 30.12.2021 13:05

МНС Беларуси резко ограничило использование упрощенки для оказывающих услуги ИП

Министерство по налогам и сборам РБ запретило с 1 января 2022 г. применять упрощенную систему налогообложения индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги.

Под запрет не подпадают ИП, оказывающие услуги в следующих сферах:

туристической деятельности;
деятельности в сфере здравоохранения;
деятельности сухопутного транспорта;
услуг по общественному питанию;
деятельности в области компьютерного программирования.

«…индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2022 г. не смогут применять УСН, обязаны с указанной даты уплачивать подоходный налог с физических лиц (далее – подоходный налог) в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. В то же время, вместо уплаты подоходного налога отдельные категории таких индивидуальных предпринимателей вправе применять систему уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (при соблюдении условий его применения, определенных в главе 33 Налогового кодекса)», - говорится в сообщении МНС.

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