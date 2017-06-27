Европа критикует спасение двух итальянских банков

Ликвидация двух итальянских банков, которая может стоить Риму миллиарды евро, в понедельник спровоцировала резкую критику за отход от принципов, призванных укрепить доверие к еврозоне в случае банкротства кредиторов.

По мере того как законодатели анализировали подробности спасения двух банков, бремя которого ляжет преимущественно на государство, а не на инвесторов, многие критиковали итальянские власти за то, что они пошли вразрез с механизмом, известным как Банковский союз, а Еврокомиссию - за то, что она позволила Риму это сделать.

В рамках соглашения, заключенного в выходные, Италия выплатит 5 миллиардов евро и даст гарантии на сумму до 12 миллиардов евро крупнейшему розничному банку страны Intesa Sanpaolo, чтобы он мог поглотить рухнувшие Popolare di Vicenza и Veneto Banca.

Это нарушило принцип, согласованный европейскими лидерами и отраженный в законодательстве Евросоюза, предусматривающий, что, в случае банкротства кредиторов, расходы должны нести инвесторы, а не государство.

"Все было зря", - сказал Филипп Ламбертс, депутат Европарламента от партии зеленых, который несколько месяцев участвовал в переговорах и подготовке текста закона, принятого в 2016 году.

"Сегодня неудачный день для Европы. Это очередной удар по европейской интеграции", - добавил он, также назвав произошедшее "серьезным ударом" по валюте еврозоны, который вредит репутации Европейского центробанка, контролирующего крупнейших кредиторов Европы.

Свен Гигольд, еще один депутат Европарламента, также помогавший готовить текст закона, потребовал провести проверку в отношении пренебрежения правилами, раскритиковав Еврокомиссию, одобрившую схему.

Инвесторы выдохнули с облегчением после решения итальянских властей, а акции выросли, в то время как Рим попытался представить этот шаг в позитивном свете.

Решение итальянских властей помогло разрешить одну из главных финансовых проблем, стоявших перед страной. Чиновник Банка Италии даже сказал, что государство в конечном счете может получить прибыль от сделки.

Однако европейские законодатели настроены менее оптимистично.

Депутат Европарламента Маркус Фербер сказал, что Италия нарушила новые правила, предположив, что Германия после этого не будет стремиться к укреплению связей внутри еврозоны.

"Это убьет банковский союз, - сказал он. - Это лишает смысла дальнейшую интеграцию".

Германия, которая опасалась, что ей придется нести расходы в случае банкротства кредиторов таких стран, как Греция или Испания, играла главную роль в разработке правил, предусматривающих перенос бремени на держателей облигаций и крупных вкладчиков подобных банков.

"Использования госпомощи необходимо как можно дольше избегать в случаях банкротства", - сказала представитель министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, добавив что Еврокомиссия должны контролировать соблюдение этих правил.

Действия Италии в обход правил ЕС вызывают вопросы относительно всего механизма банковского союза и того, может ли он вообще использоваться вместо спасения за счет средств налогоплательщиков.

Последние события также бросают тень на ЕЦБ, который отслеживал деятельность Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca и до последнего времени считал их платежеспособными. Центробанк отказался от комментариев.

Решение Италии контрастирует с недавним спасением крупнейшим банком страны Santander проблемного кредитора Banco Popular. Santander заплатил за поглощение лишь 1 евро, однако взял на себя проблемные кредиты стоявшего на пороге краха банка, в то время как бремя расходов легло на акционеров, включая розничных инвесторов.

"Intesa Sanpaolo сможет извлечь выгоду из схемы, чего был лишен Banco Santander", - сказал Альберто Руис Охеда, адвокат, представляющий инвесторов Banco Popular.

"Мы наблюдаем дискриминационные и несправедливые действия. Это спровоцирует новые иски, как от акционеров, так и от держателей облигаций Popular".