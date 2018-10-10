Инспекторы ЕС проверяют итальянские банки

Европейские органы банковского надзора активизировали контроль за уровнем ликвидности итальянских банков после резкого роста доходности гособлигаций, сообщил высокопоставленный источник в ЕС во вторник.

Эти мероприятия включают в себя проверку как депозитов клиентов, так и межбанковского рынка, который банки используют для предоставления ссуд друг другу, сообщил источник, добавив, что не было выявлено “оснований для беспокойства”.

Итальянские банки чувствительны к вопросам государственного долга, потому что они являются держателями внутренних облигаций на сумму 375 миллиардов евро, что составляет 10 процентов от их активов. Рост доходности госбондов снижает их стоимость и приводит к сокращению капитала банков.

Противостояние между Римом и ЕС из-за бюджета страны во вторник привело к росту доходности 10-летних итальянских облигаций до 3,72 процента - пика с февраля 2014 года.

Тем не менее достаточный уровень ликвидности, обеспеченный благодаря проводимой ЕЦБ стимулирующей денежно-кредитной политике, защищает межбанковский рынок от любой напряженности, сообщили трейдеры в Милане.

Банк Италии и ЕЦБ отказались от комментариев.