Последнее обновление: 22.06.2017 17:41

American Airlines сообщила об интересе Qatar Airways к 10% своих акций

American Airlines Group Inc в четверг сообщила, что катарская государственная авиакомпания Qatar Airways интересуется возможной покупкой 10-процентной доли стоимостью не менее $808 миллионов в ведущем авиаперевозчике США.

В начале июня Катар оказался в эпицентре самого громкого за многие годы скандала в арабском мире после того, как Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив ее в пособничестве терроризму.

Qatar Airways сигнализировала, что готова купить долю в American Airlines на открытом рынке, говорится в сообщении американской авиакомпании (bit.ly/2tRVFlK).

American Airlines сообщила, что свидетельство о регистрации запрещает кому-либо приобретать долю находящихся в обращении акций компании размером от 4,75 процента без предварительного согласия совета директоров после письменного запроса.

Совет директоров компании не получал письменного запроса от Qatar Airways, сообщила American Airlines.

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