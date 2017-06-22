Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

Норвегия выставила на торги рекордное число нефтяных блоков в Арктике

Министерство нефти и энергетики Норвегии на этой неделе выставило на торги рекордное количество участков на нефтяных месторождениях на арктическом шельфе - в общей сложности 102 блока, 93 в Баренцевом море и 9 в Норвежском море, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Норвежские власти рассчитывают завершить процесс выдачи новых лицензий на геологоразведку и добычу в рамках 24-го раунда аукциона в первой половине 2018 года. Заявки компаний принимаются по 30 ноября 2017 года включительно. Предварительно интерес к тендеру проявили 36 компаний.

Нефтяники рассчитывают на положительные результаты разведочного бурения в Баренцевом море. По оценкам правительства Норвегии, запасы в норвежской части шельфа составляют около 18 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Экологические организации бурно отреагировали на заявление министерства, поскольку часть выставленных на тендер блоков находится под ледяной шапкой и работы на них могут непредсказуемо повлиять на климат. Другие участки слишком близки к местам гнездования редких полярных птиц.

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