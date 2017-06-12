Последнее обновление: 12.06.2017 15:54

В Бельгии для суда над террористами хотят создать отдельную судебную палату

Специальная судебная палата, возможно, будет создана правоохранительными органами Бельгии для суда над сообщниками исполнителей терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе, сообщил прокурор королевства Фредерик Ван Леу.

Теракты в Брюсселе произошли 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов, устроенных тремя смертниками, погибли 35 человек, еще 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"На стол министра (юстиции Бельгии – ред.) уже положен проект (создания) палаты уголовного суда. Посмотрим, что решит парламент", - сказал прокурор в эфире телерадиокомпании RTL.

По его словам, предложение о создании специальной палаты суда продиктовано в том числе опасениями того, что подсудимые и их родные и близкие будут пытаться прямо и косвенно воздействовать на членов суда присяжных с целью добиться смягчения приговора.

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