Последнее обновление: 06.06.2017 16:58

В Совете Европы назвали размер вклада России в бюджет на 2017 год

Вклад России в бюджет Совета Европы на 2017 год составил более 33 миллионов евро, сообщили РИА Новости в СЕ.

С 2012 года Совет Европы принимает программу и бюджет на два года. По словам сотрудника СЕ, общий бюджет организации на 2017 год составляет более 454,5 миллионов евро.

"На 2017 год вклад РФ в бюджет Совета Европы — 33,035 миллиона евро", - уточнил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил во вторник, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, таким образом, около 11 миллионов евро в конце года выплачены не будут.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование