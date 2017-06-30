Москва приостановила уплату своего взноса в Совет Европы

Россия приостановила уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Эта мера принята "до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации" России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), говорится в заявлении российского МИДа. Об этом Сергей Лавров в тот же день уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в ходе телефонной беседы.

6 июня о блокировании перечисления трети российского взноса в ПАСЕ за текущий год рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все. Это почти 11 млн евро", - пояснил Володин. РФ является одним из основных пяти плательщиков Совета Европы, ее взнос составляет около 30 млн евро.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за политики Москвы в отношении Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах.

После этого РФ в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. В январе глава ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что не рассчитывает на участие российской делегации в работе ассамблеи в 2017 году.