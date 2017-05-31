Еврокомиссия планирует завершить формирование еврозоны к 2025 году

Еврокомиссия в среду представила возможный план развития еврозоны до 2025 года.

Он делится на два этапа: первый заканчивается 2019 годом, когда пройдут выборы в Европарламент, а второй должен продлиться с 2020 по 2025 год. К концу второго этапа планируется углубить сотрудничество между странами еврозоны и окончательно завершить формирование единого валютного и экономического пространства.

В документе, представленном Еврокомиссией, описаны варианты дальнейшего развития еврозоны, которые теперь будут обсуждаться в Брюсселе. В частности, речь идет о создании единого казначейства и валютного фонда еврозоны, выпуске совместных облигаций, а также учреждении должности министра финансов еврозоны, который будет возглавлять евроказначейство и одновременно являться главой Еврогруппы - объединения министров финансов стран ЕС.

Лидеры стран ЕС на юбилейном саммите в Риме в марте, где обсуждалось будущее Евросоюза после Brexit, договорились о дальнейшей работе над единым экономическим и валютным пространством. На данный момент в еврозону входят 19 стран-членов ЕС. Остальные государства, за исключением Великобритании и Дании, обязаны также присоединиться к валютному союзу, однако конкретные сроки для этого не предусмотрены.