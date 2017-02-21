Темпы роста деловой активности в еврозоне достигли максимума с апреля 2011 года

Рост деловой активности в секторе услуг и в обрабатывающем секторе промышленности еврозоны неожиданно ускорился до максимума почти за шесть лет в феврале, а увеличение числа рабочих мест достигло пика с августа 2007 года благодаря хорошему спросу и оптимистичным прогнозам, показали обнародованные во вторник данные.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро, рассчитываемый компанией Markit и отражающий изменения в экономической активности, который считается хорошим индикатором общего роста, резко увеличился до 56,0 пункта - максимума с апреля 2011 года - с 54,4 пункта в январе, в то время как аналитики ждали небольшого снижения до 54,3 пункта.

Масштабное ускорение активности, указавшее на приближение темпов роста активности Франции к Германии, говорит о том, что, если ситуация не изменится, рост экономики еврозоны может достигнуть 0,6 процента в первом квартале, свидетельствуют данные Markit.

Это лучше ожиданий экономистов, опрошенных Рейтер ранее в феврале, которые прогнозировали рост на 0,4 процента, и указывает на устойчивое положение экономики региона в преддверии выборов, которые в этом году пройдут во Франции, Германии и Нидерландах.

"Ускорение темпов связано с ускорением роста спроса, но этот подъем также становится более масштабным", - сказал экономист Markit Крис Уильямсон.

Сводный субиндекс, измеряющий занятость, составил 54,3 пункта, достигнув максимума более чем за девять лет.

Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности составил в феврале 55,5 пункта против 55,2 пункта в январе, достигнув максимума с апреля 2011 года. Индекс новых экспортных заказов также вырос до пика почти за шесть лет в 55,5 пункта с 55,2 пункта в январе, указав на то, что ослабление валюты помогает поддерживать спрос.

Индекс активности в секторе услуг поднялся до 55,6 пункта с 53,7 пункта в январе, превысив прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, которые ждали сохранения показателя на уровне 53,7 пункта.