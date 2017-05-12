Freedom House увидела серьезный прогресс со свободой слова в Беларуси

Беларусь за 2016 год в рейтинге свободы слова в мире подтянулась на 8 пунктов, согласно международной организации Freedom House, которая подготовила очередной отчет.

Это лучшая динамика изменений среди стран, в которых улучшается ситуация со свободой слова.

По шкале от 0 до 100 (где 0 — самая лучшая, а 100 — худшая ситуация) Беларусь занимает 83-е место. Таким образом, республика выбыла из десятки худших для свободной прессы, передает Белсат.

Среди положительных сдвигов в докладе называют возможность журналистов с меньшими препятствиями освещать парламентские выборы-2016.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в прошлом году в Беларуси было 10 административных дел в отношении фрилансеров. Это действительно можно назвать прогрессом по сравнению с 2015-м годом, когда таких дел было 28.

Однако с началом 2017 года ситуация явно ухудшилась. Только в течение марта, в основном во время освещения акций протеста, силовики задержали 94 журналиста и составили 40 административных протоколов. В 10 случаях журналисты были приговорены к аресту на срок до 15 суток.

Основная претензия правоохранителей к журналистам — незаконное изготовление продукции СМИ и работа без аккредитации (статья 22.9 КоАП) и неподчинение милиции (23.4 КоАП). Иногда журналистам приписывают и участие в несанкционированных мероприятиях (23.34 КоАП).

В связи с мартовскими событиями Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей провести расследование нарушений прав журналистов и привлечь к ответственности виновных.

В ответ Министерство внутренних дел направило в БАЖ письмо, где говорится: «Принадлежность граждан к СМИ не освобождает их от ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, тем более лиц, которые предоставляются журналистами, но не являются ими на самом деле» .

«Когда доклад Freedom House был составлен, но еще не опубликован, ситуация в Беларуси резко ухудшилась. События последних двух месяцев значительно подорвали доверие со стороны Запада к Беларуси, поэтому в анализе следующего года, вероятно, не придется ждать позитивной оценки. Теоретически, если во второй половине года не будет репрессий, то остается шанс остаться хотя бы на том же уровне», - полагает предс атель БАЖа Андрей Бастунец.

Всего же в мире, согласно отчету Freedom House, глобальная свобода прессы упала до наиболее низкой точки за 13 лет. 45% населения планеты живет в странах с несвободной прессой. В десятку худших попали Азербайджан, Крым, Куба, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Иран, Северная Корея, Сирия, Туркменистан и Узбекистан.