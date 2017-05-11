Министр финансов Германии предложил создать парламент стран еврозоны

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле выступил с инициативой создать парламент стран еврозоны для усиления европейской интеграции.

"Я говорил об этом с Эммануэлем Макроном: с членами Европейского парламента можно было бы создать парламент зоны евро, который бы оказывал совещательную поддержку Европейскому стабилизационному механизму", - заявил Шойбле в интервью итальянской газете La Repubblica.

Немецкий министр прокомментировал "европейские" пункты экономической программы нового французского президента, в частности, по организации единого финансового министерства и введению общего бюджета еврозоны.

"Президент Макрон и я полностью сходимся в том, что для укрепления еврозоны есть два способа: поменять Трактаты (основополагающие для ЕС Римские соглашения) или делать это прагматично путем межправительственных контактов. Изменение Трактатов потребует единодушия и одобрения национальных парламентов, а в некоторых странах и референдума. А так как на данный момент это нереально, сейчас мы должны пытаться идти вперед, используя существующие инструменты", - заявил Шойбле, который c 11 по 13 мая принимает участие во встрече министров финансов и глав центробанков "большой семерки" в итальянском Бари.

В центре внимания переговоров будет находиться обеспечение сбалансированного роста, снижение экономического неравенства и борьба с кибератаками.

Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Йерун Дейссельблум заявил, что считает очень целесообразным, если бы Европейский стабилизационный механизм (ESM) в среднесрочной или долгосрочной перспективе стал бы европейским МВФ. Европарламент в феврале также предложил создание Европейского валютного фонда (ЕВМ), который мог бы постепенно вырасти из ESM. Его создание поддерживает и еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси.