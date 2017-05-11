Последнее обновление: 11.05.2017 10:44

Венгрия и Словакия обвинили ЕС в нарушениях при распределении беженцев

Венгрия и Словакия обвинили Евросоюз в халатности и пренебрежении правовыми нормами при принятии в 2015 году решения о перераспределении 120 тысяч нелегальных мигрантов по странам ЕС.

"Тогдашнее решение хотели принять как можно скорее и любой ценой", - заявил адвокат Венгрии Миклош Фехер в ходе слушаний в Европейском суде в Люксембурге в среду, 10 мая.

Он указал, что Евросоюз, принимая решение о снижении миграционного бремени Италии и Греции, нарушил процедурные правила. Со своей стороны представитель Словакии Беатрикс Ричова констатировала, что принятое ЕС решение о перераспределении мигрантов имело чересчур далеко идущие последствия и недопустимо изменило законы ЕС о предоставлении убежища. Она также отметила, что медленное исполнение данного решения свидетельствует о том, что система не функционирует.

Венгрия и Словакия обратились в Европейский суд после того, как они, а также Румыния и Чехия не смогли помешать Евросоюзу принять решение о перераспределении мигрантов. Постановление суда ожидается через несколько месяцев. Венгрия до сих пор не приняла по предписанной ей квоте ни одного беженца, а Словакия - лишь 16 из положенных ей более восьмисот.

Адвокат Венгрии Фехер подтвердил, что правительство в Будапеште на данный момент чувствует себя связанным решением ЕС, однако госсекретарь Венгрии по вопросам европейского сотрудничества Кристиан Кечмар напомнил, что крайний срок для исполнения этого решения истекает лишь в сентябре. Он отказался подтвердить, что Венгрия к этому сроку примет положенное ей по квоте количество нелегалов. Наблюдатели считают маловероятным, что Европейский суд примет решение по данному делу до конца сентября.

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