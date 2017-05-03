Последнее обновление: 03.05.2017 17:52

Для будущих госслужащих в Украине ввели платную аттестацию по языку

Кабинет министров Украины утвердил Порядок аттестации претендентов на поступление на государственную службу относительно свободного владения государственным языком. Об этом говорится в постановлении КМУ №301 от 26 апреля 2017 г., размещенном на правительственном портале.

«Утвердить Порядок аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком, который прилагается», - говорится в документе.

Организует и проводит аттестацию уполномоченный высшее учебное заведение, которое создает соответствующую комиссию. Перечень таких организаций публикуется на их официальных сайтах, а также на веб-сайтах Национального агентства по вопросам госслужбы и Министерства образования и науки. При этом услуга аттестации является платной.

Процесс аттестации проходит в письменной или устной форме.

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