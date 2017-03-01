На военном заводе в Сербии произошло два взрыва: есть пострадавшие

В центральной Сербии на складе с боеприпасами военного завода в городе Крагуевац произошел взрыв. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Сербии.

Первый взрыв произошел около 14.00 28 февраля на складе, где хранились под стволовые гранаты и другие боеприпасы. В результате этого взрыва пострадавших не было.

Примерно еще через час произошел более мощный взрыв в помещении, где хранятся более мощные боеприпасы. В результате погиб один человек – подполковник Мирослав Перишич.

Еще 25 человек получили ранения. Три человека - офицер и двое гражданских – считаются пропавшими без вести.

В ночь на 1 марта с завода эвакуировали 74 рабочих, поскольку не исключены новые взрывы.