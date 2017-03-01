Банк России через две недели откроет представительство в Китае, работает над ОФЗ в юанях

ЦБР через две недели откроет представительство в Китае, работает над подготовкой размещения ОФЗ в юанях, сказал руководитель экспертной группы департамента развития финансовых рынков Банка России Владимир Шаповалов.

"Через две недели состоится официальное открытие представительства ЦБ в Пекине, первое зарубежное представительство Банка России. У нас там уже все готово, подписаны документы, подготовлен офис, будет торжественное мероприятие в посольстве", - сказал он на российско-китайской конференции в среду.

Летом 2016 года центробанки двух стран подписали меморандум о создании расчетного центра по юаням в России. С сентября был назначен клиринговый банк и создан полноценный расчетно-клиринговый центр в юанях в Москве, пишет Reuters.

"Мы ожидаем, что это станет катализатором для дальнейшего углубления расчетов в национальных валютах и развития рынков капитала", - сказал Шаповалов.

Он напомнил о сделке по размещению панда-бондов Русалом на китайском рынке, на Московской бирже готовится выпуск госбумаг.

"Министерство финансов тоже рассматривает возможность выпускать ОФЗ в юанях, сейчас мы работаем с китайскими коллегами над механизмами реализации данных процессов", - сказал Шаповалов.

По его словам, у трёх из четырёх китайских банков, присутствующих в России, есть необходимые лицензии для покупки российских ценных бумаг, два банка могут покупать напрямую и один - для своих клиентов из Китая.

"Мы ждём реализации этого события", - сказал Шаповалов про ОФЗ в юанях.

Представители Минфина говорили, что размещение ОФЗ в юанях маловероятно в 2017 году, но позднее снова допускали скорое размещение выпуска.