Последнее обновление: 27.02.2017 17:11

ЕС на год продлил санкции против Беларуси

Евросоюз продлил на следующий год ограничительные меры против Беларуси.

Решение принял в понедельник Совет ЕС.

«Совет ЕС решил продлить ограничительные меры на один год против Беларуси - до 28 февраля 2018 года. Эти меры включают в себя оружейное эмбарго и блокирование активов и визовый запрет для четырех человек», - сообщили в руководящей институции.

Как уточняется, персональные санкции продлены против лиц, причастных к исчезновению двух оппозиционных политиков, а также бизнесмена и журналиста в 1999-2000 годах.

В то же время в вопросе запрета на экспорт в Беларусь оружия ЕС сделал исключение в части поставок оборудования для биатлона.

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