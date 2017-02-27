ЕС на год продлил санкции против Беларуси

Евросоюз продлил на следующий год ограничительные меры против Беларуси.

Решение принял в понедельник Совет ЕС.

«Совет ЕС решил продлить ограничительные меры на один год против Беларуси - до 28 февраля 2018 года. Эти меры включают в себя оружейное эмбарго и блокирование активов и визовый запрет для четырех человек», - сообщили в руководящей институции.

Как уточняется, персональные санкции продлены против лиц, причастных к исчезновению двух оппозиционных политиков, а также бизнесмена и журналиста в 1999-2000 годах.

В то же время в вопросе запрета на экспорт в Беларусь оружия ЕС сделал исключение в части поставок оборудования для биатлона.