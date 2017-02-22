Мексика направит 20 миллиардов долларов на поддержку курса песо

Центральный банк Мексики объявил во вторник, что направит 20 миллиардов долларов США на поддержание курса национальной валюты, серьезно обесценившейся за последние месяцы.

"Курсовая комиссия решила дать поручение ЦБ Мексики применить программу ликвидного обменного обеспечения, это позволит покрыть обменные риски, не прибегая к использованию международных резервов, сумма программы составит до 20 миллиардов долларов", - говорится в сообщении ЦБ.

Сделанное банком заявление уже привело к росту курса мексиканского песо. По итогам межбанковских торгов, стоимость песо к доллару опустилась до 20,15 — своему наилучшему показателю с начала ноября 2016 года. За день песо укрепился более чем на 24 сентаво, или на 1,18%.