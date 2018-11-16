Последнее обновление: 16.11.2018 11:12

ЦБ Мексики повысил ставку рефинансирования почти до рекордного уровня

Центральный банк Мексики в четверг объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 пунктов — до 8%, что является вторым с января 2008 года рекордным показателем (тогда уровень ставки повышался до 8,25%).

Как сообщил банк, решение принято на фоне ожиданий рынка в свете ускорения инфляции и давления на национальную валюту песо. С начала года ЦБ Мексики повышал уровень ставки уже трижды – каждый раз по 25 базовых пунктов.

Федеральная резервная система США ранее также поднимала ставку уже три раза в этом году и планирует еще одно повышение в декабре.

Как отмечает портал Universal, во многом опасения рынка связаны с действиями будущего мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который отменил строительство нового аэропорта Мехико в районе Тескоко, а также общей неопределенностью для инвесторов в действиях нового кабинета, который приходит на смену действующей администрации 1 декабря.

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