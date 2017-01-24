ЕК напомнила Британии о недопустимости торговых соглашений с США до Brexit

Великобритания имеет возможность вести переговоры с США о свободной торговле и до выхода из Евросоюза, но подписывать соглашение она сможет только после выхода из ЕС (Brexit), заявил первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

"Это очень простая юридическая ситуация: кто угодно может вести переговоры с кем угодно, но подписать торговое соглашение с третьей страной вы сможете только после выхода из Евросоюза, а не до того", — сказал Тиммерманс журналистам перед неформальной министерской встречей на Мальте. Его заявление транслировалось службами ЕК.

Ранее ЕС отказывал Лондону в праве вести торговые переговоры с Вашингтоном до выхода из Евросоюза. Так, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини 16 января заявила, что Великобритания не может вести никакие переговоры о торговых соглашениях с третьей страной, пока находится в Евросоюзе. Накануне эту позицию повторил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, отметив, что переговоры по соглашениям о свободной торговле находятся в компетенции Евросоюза, и страна может вести их самостоятельно только после выхода из союза.

Еще до инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия выхода страны из ЕС. Как рассказал Трамп в интервью британской газете Times, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью". Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал это заявление "очень хорошей новостью". Вопросы торговли будут обсуждаться на встрече Трампа и британского премьера Терезы Мэй в Вашингтоне, которая намечена на пятницу.