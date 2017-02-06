Трамп спешит на выручку банкирам

Дональд Трамп распорядился пересмотреть банковские правила, принятые после финансового кризиса 2008 года. Этим недовольны демократы в Конгрессе, назвавшие предложение неоправданным и свидетельствующим о том, что президент США прямо поддерживает финансистов Уолл-стрит.

Хотя в распоряжении мало подробностей, рынки восприняли его как намек на грядущее смягчение банковских правил, что толкнуло вверх банковские акции. Индекс американских банков вырос к закрытию торгов пятницы на 2,6 процента.

На встрече в Белом доме, где присутствовали деловые лидеры США, включая главу JPMorgan Chase Джейми Даймона, Трамп сказал, что планирует "урезать значительную часть закона Додда-Франка", выполняя предвыборное обещание.

Этот процесс не ограничится изданием приказа, сказал бывший конгрессмен-демократ Барни Франк - соавтор закона Додда-Франка 2010 года. Документ повысил требования к банковскому капиталу, ограничил участие банков в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои средства посредством "правила Волкера" и создал Бюро финансовой защиты потребителей, чтобы не допускать хищнического кредитования. Трамп "не может внести существенные изменения в закон о финансовой реформе без Конгресса", сказал Франк Рейтер.

Трамп и другие критики закона Додда-Франка считают, что его нормы препятствуют кредитованию.

"У меня много друзей, обладающих отличным бизнесом, которые не могут занимать деньги... потому что банки просто не дадут им занимать из-за правил и норм закона Додда-Франка", - сказал Трамп на встрече с деловыми лидерами в пятницу.