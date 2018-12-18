Трамп предостерег ФРС от "очередной ошибки" в преддверии ожидаемого повышения ставок

Президент США Дональд Трамп во вторник попытался усилить давление на Федеральную резервную систему, которая готовится к началу двухдневного заседания, призвав управляющий совет регулятора не “допускать очередную ошибку” в преддверии ожидаемого повышения ставок.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, как ожидается, повысит процентные ставки в четвертый раз в текущем году по итогам двухдневного заседания, которое начинается во вторник.

ФРС, которая повышает ставки с декабря 2015 года - каждый раз на 25 базисных пунктов -, пообещала постепенно привести их к нейтральному уровню, чтобы не допустить перегрева экономики. Многие экономисты ожидают, что регулятор продолжит ужесточать монетарную политику и в следующем году, но более медленными темпами.

Трамп, сделавший экономические преобразования одним из ключевых аспектов своей политической программы, регулярно критикует ФРС и ее главу Джерома Пауэлла.

“Не дайте рынку стать еще менее ликвидным, чем сейчас... Чувствуйте рынок, не руководствуйтесь лишь бессмысленными числами. Удачи!”, - написал Трамп.