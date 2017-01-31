США и Британия оштрафовали Deutsche за роль в незаконном выводе $10 млрд из России

Deutsche Bank AG заплатит штраф в размере $630 миллионов американскому и британскому финансовым регуляторам за неспособность предотвратить нелегальный вывод около $10 миллиардов из России.

Схема вывода средств подразумевала так называемые "зеркальные сделки", которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка в период с 2011 по 2015 годы. В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка покупали акции российских компаний в рублях. Вскоре после этого связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне.

"Эти компенсационные сделки не имели экономической цели и могли быть использованы для того, чтобы облегчить отмывание денег или позволить совершить другие противоправные действия", говорится в сообщении Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), который оштрафовал Deutsche Bank на $425 миллионов.

По мнению DFS, у Deutsche Bank было "много возможностей" выявить, расследовать и пресечь эту нелегальную схему, однако руководство банка ими не воспользовалось.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило отдельный штраф на Deutsche Bank в размере 163 миллиона фунтов ($204 миллиона) за то, что банк не сумел предпринять адекватные меры борьбы с отмыванием денег с 2012 по 2015 годы, позволив клиентам перевести миллиарды денежных средств из России на оффшорные банковские счета.

Это самое крупное взыскание из тех, которые когда-либо были наложены британским финансовым регулятором за неспособность предотвратить отмывание денег.

Урегулирование претензий регуляторов США и Великобритании по делу об отмывании денег в России идет следом за соглашением с Минюстом США, заключенным ранее в этом месяце, о выплате $7,2 миллиарда для урегулирования претензий в связи с операциями с проблемными ипотечными бумагами в преддверии финансового кризиса 2008 года.

Минюст США, который также расследует сомнительные операции с участием клиентов Deutsche Bank, не является участником соглашения, заключенного с американским и британским финансовыми регуляторами. Представитель Минюста отказался от комментариев о ходе расследования.

Нью-йоркский департамент, который лицензирует и контролирует подразделение Deutsche Bank в Нью-Йорке, счел, что банк осуществлял операции небезопасным и неподобающим образом, нарушая банковское законодательство штата.

Клиринг операций с российскими "голубыми фишками", которые обычно оцениваются в $2-3 миллиона за сделку, проводился в Нью-Йорке, при этом продавцы обычно платили в долларах США, сообщил DFS.

В дополнение к штрафу Deutsche Bank обязан обеспечить независимый контроль за исполнением программы банка, направленной на борьбу с отмыванием денег.

В сентябре прошлого года Deutsche Bank сообщил, что принял дисциплинарные меры в отношении некоторых сотрудников в рамках расследования подозрительных сделок, и будет делать это и впредь. Кроме того, банк объявил о сворачивании своего российского подразделения инвестиционно-банковских услуг.

Deutsche Bank в четверг должен представить свои финансовые результаты за четвертый квартал.