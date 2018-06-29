Последнее обновление: 29.06.2018 11:56

Американское подразделение Deutsche Bank не прошло стресс-тестирование ФРС

Deutsche Bank не прошел стресс-тестирование Федеральной резервной системы (ФРС) из-за выявленных регулятором недостатков в планировании банком показателей достаточности капитала.

Результаты очередного раунда тестирования банков, размещенные на сайте ФРС, являются частью двухступенчатых проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США.

На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов, проведение байбэк.

Deutsche Bank теперь не сможет провести выплаты материнской компании, оказавшись единственным банком, который полностью не прошел проверку на выживание в стрессовой ситуации.

В целом 22 крупнейших американских банка смогут выплатить акционерам $168 млрд в течение ближайшего года, что более чем на 20% больше прошлогоднего, пишет Financial Times.

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