Продукция Zara не соответствует техническому регламенту Таможенного союза - Минпромторг РФ

Часть продукции ретейлера Zara не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, поэтому ему нужно или устранить нарушения, или убрать товары с полок, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, передает RNS.

«К Zara есть вопросы, которые необходимо прояснить. Роскачество провело проверку трех категорий товаров, продаваемых в том числе и в этой сети, и по всем трем позициям выявлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Если так пойдет дальше, то им придется убирать продукцию с полок», - рассказал Евтухов в беседе с РБК.

Он добавил, что Минпромторг также планирует обсудить с менеджментом Zara вопрос локализации производства в России и размещения заказов на пошив продукции на российских предприятиях.

«Наверное, есть смысл в том, чтобы либо размещать здесь производство, либо размещать заказы на наших предприятиях. Тогда, уверен, таких проблем с качеством не будет или риск их появления будет минимизирован. Я собираюсь переговорить с представителями Zara... Надеюсь, что в ближайшее время мы наметим такую встречу с их CEO», -- заключил он.

Представитель компании Inditex, управляющей Zara, не смог оперативно ответить на запрос.

О предложении крупным ретейлерам размещать заказы на российских предприятиях Евтухов сообщал в марте 2016 года. С подобным предложением Минпромторг обратился к ретейлерам одежды Zara и H&M, а также продавцу товаров для дома IKEA, сообщал ТАСС. Советник департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Светлана Романова заявляла, что Zara готова начать проработку подобного сотрудничества.

В июне прошлого года Роскачество проверило потребительские свойства 29 образцов мужских сорочек. Из них эксперты сочли некачественными 21 образец. В число небезопасных рубашек, по мнению экспертов, попали бренды Zara, MNG и Bellford.