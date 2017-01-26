Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

ВС Греции отказал в выдаче всех восьмерых турецких военнослужащих

Верховный суд Греции отказал в выдаче всех восьмерых турецких военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля на вертолете после попытки госпереворота в Турции, сообщили РИА Новости присутствующие на заседании суда.

Ранее сообщалось об отказе в выдаче шестерых из восьми турецких военнослужащих.

Суд счел, что военнослужащие не смогут рассчитывать на справедливый суд на родине и их жизни в Турции грозит опасность.

По решению суда военнослужащие освобождены из-под стражи, они смогут без ограничений передвигаться по Греции.

Турция требует экстрадиции восьмерых военных, обвиняя их в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана. На слушаниях прокуроры предлагали не экстрадировать военнослужащих, заявляя, что в Турции невозможно справедливое правосудие и военнослужащим грозят пытки и смерть.

Решение суда может повлиять на отношения между Грецией и Турцией, которые и так являются крайне сложными. В частности, Анкара угрожала открыть границы для потоков мигрантов и беженцев.

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