S&P подтвердило рейтинг Китая на уровне "АА-" с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая на уровне "АА-", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

S&P также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг страны на уровне "А-1+".

"Китай продолжает полагаться на рост задолженности и государственных инвестиций для поддержания высоких темпов экономического роста. Тем не менее, рост корпоративного кредитного левереджа, как представляется, замедлился в 2016 году", - говорится в пресс-релизе агентства.

S&P считает, что правительство более подготовлено к низким темпам экономического роста. Вместе с акцентом на уменьшение корпоративного левереджа это может снизить рост задолженности. Негативный прогноз объясняется мнением, что скорость и глубина реформ государственных предприятий недостаточны для компенсации рисков, связанных с ростом, основанном на заемных средствах.

По прогнозу агентства, в ближайшие 3 года экономический рост Китая будет оставаться не ниже уровня в 5,5%. Инфляция, вероятно, будет оставаться на отметке в 2-3% в период до 2020 года. Уровень безработицы, по мнению S&P, будет находиться на уровне 4,1% в ближайшие 3 года.

При этом отмечается, что Китай предпринимает шаги для увеличения устойчивости государственных финансов. Агентство полагает, что антикоррупционная кампания является важным шагом по улучшению управления в государственных ведомствах и компаниях. Со временем это может увеличить уверенность в верховенстве закона, улучшении бизнес-среды в частном секторе и более эффективном распределении ресурсов.