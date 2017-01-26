Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

Лондон заклеймил российский авианосец в Сирии как "корабль позора"

Вооруженные силы Великобритании в среду сопроводили возвращавшийся близ ее берегов после ударов по Сирии российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который министр обороны Майкл Фэллон окрестил "кораблем позора".

На фотографиях, обнародованных британским Минобороны, видны истребители Typhoon и фрегат ВМФ Великобритании St. Albans в зоне видимости "Адмирала Кузнецова" и следующих за ним вспомогательных судов в проливе Ла-Манш по пути в Северное море.

"Мы будем по-прежнему бдительно следить за "Адмиралом Кузнецовым", уходящим от ответственности обратно в Россию - кораблем позора, чья миссия заключалась лишь в продлении страданий сирийского народа", - говорится в заявлении британского министра.

Он добавил, что британские военные будут контролировать "каждый шаг" российских военных судов близ берегов Соединенного Королевства, видя в этом свою обязанность как защитников безопасности родной страны.

Базирующиеся на состарившемся авианосце боевые самолеты принимали участие в российских бомбардировках позиций повстанцев в сирийской гражданской войне - операции, в ходе которой, как убежден Запад, жертвами ударов без разбора становились мирные жители.

"Адмирал Кузнецов", единственный имеющийся в России авианесущий крейсер, пересек Ла-Манш по пути в Сирию в прошлом октябре.

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