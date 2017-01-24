Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

Brexit не особенно волнует немецкий бизнес

Немецкий бизнес не особенно обеспокоен предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза.

В подавляющем большинстве немецких компаний считают, что выход Великобритании из ЕС особо не скажется на их бизнесе. Таковы результаты социологического опроса, обнародованного в понедельник кельнским Институтом немецкой экономики (IW).

Более 90% из 2900 опрошенных фирм указали, что либо не ждут совершенно никакого ущерба от Brexit, либо предполагают, что он окажется очень незначительным.

Лишь 2-3% участников исследования полагают, что выход Великобритании из ЕС заметным образом скажется на их инвестициях и персонале.

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