Последнее обновление: 13.01.2017 17:16

Правительство Германии формирует комиссию по Brexit

Правительство ФРГ формирует комиссию, которая будет обсуждать перспективы и возможности по так называемому Brexit, выходу Великобритании из Евросоюза, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Премьер страны Тереза Мэй выступит 17 января с большой речью, посвященной Brexit.

"В среду на следующей неделе состоится заседание кабинета министров под руководством канцлера, после этого пройдет первое заседание правительственной комиссии по выходу Великобритании из Евросоюза", — сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, комиссия будет обсуждать условия выхода Великобритании из союза и готовиться к переговорам с руководством страны в рамках ЕС.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование