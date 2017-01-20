Косово просит у США и ЕС защиты от Сербии

Министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай обратился с письмом о помощи к Европейскому Союзу, США и другим странам относительно "многочисленных провокаций и агрессивных действий" со стороны Сербии. Об этом сообщает The Guardian.

"Республика Косово просит Европейский Союз ... настоятельнее призвать Сербию как и раньше оставаться благосклонной к развитию добрососедских отношений и региональному сотрудничеству и не вмешиваться во внутренние дела других стран и не делать провокационные действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе", - написал министр в письме.

Ходжай призвал ЕС помочь в нормализации отношений с Сербией.

Не сообщается, каким еще странам было направлено письмо, кроме стран ЕС и США.

Министр написал, что инцидент с поездом был "последним происшествием в цепи агрессивных и провокационных действий, которые Сербия делает против суверенитета и территориальной целостности Республики Косово".

14 января Сербия решила остановить промо-поезд, который ехал из Белграда в город Митровица (север Косово) из-за сообщения о заминировании железнодорожного полотна в Косово.

Поезд, который Сербия купила в России, был окрашен в цвета сербского флага с изображениями церквей, монастырей и средневековых городов, а также надписью на 21-ом языке - "Косово является сербским". Эта поездка должна была стать первой из сербской столицы в город Митровица в Косово после войны 1998-1999 годов.