СМИ сообщили о проблемах с ключевым софтом на российских АЭС

Сотрудники «Росатома» утверждают, что используемое на АЭС программное обеспечение недостаточно контролируется, а изменения в него вносят частные лица на самих электростанциях, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в июне прошлого года заместитель директора дочерней структуры «Росатома» РАСУ Вадим Подольный составил докладную записку гендиректору и директору по безопасности организации, в которой сообщил, что установленные на действующих АЭС компоненты платформы ПОРТАЛ «не являются легитимными», на них отсутствует документация, а изменения в программное обеспечение вносят непосредственно на эксплуатируемых атомных электростанциях.

ПОРТАЛ называется ключевым софтом на АЭС. Эта платформа выполняет сбор, обработку, архивирование, отображение информации о состоянии и параметрах безопасности энергоблоков и управляет их оборудованием. По данным издания, она используется на Калининской, Ростовской, Нововоронежской, Белоярской и Ленинградской АЭС.

Подольный утверждает, что «из-за отсутствия документации, а также того, что изменения в платформу вносятся непосредственно на объектах, до конца не ясно, какая именно версия ПОРТАЛа стоит на каждой АЭС». «Сомнительным с точки зрения требований безопасности» называется и нахождение исходного кода ПОРТАЛа у частных лиц.

В самом «Росатоме» утверждают, что программное обеспечение устанавливается «с полным комплектом эксплуатационной документации», а изменения в его работу вносятся в соответствии с установленными процедурами. Там указывают, что платформа дорабатывается под каждый энергоблок, и в каждом случае приобретается отдельная лицензия.

По словам консультанта по информационной безопасности Cisco Systems Алексея Лукацкого, любые изменения в программное обеспечение на АЭС должны вноситься по согласованной многоуровневой процедуре. По его словам, в противном случае возможны как ошибки, так и целенаправленные диверсии. Результатом может стать как остановка реактора, так и неуправляемая ядерная реакция.